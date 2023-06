Stoltenberg: Jeg søger ikke en forlængelse

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, ønsker ikke at gå ind i de tiltagende spekulationer om, at han måske vil fortsætte på posten ét år til.

Fredag erfarede det norske medie NRK, at USA-præsident Joe Biden har bedt Stoltenberg om at tage et år mere som chef for forsvarsalliancen

Dermed er statsminister Mette Frederiksen (S) ifølge NRK ude af billedet indtil videre.

Adspurgt til rygter om, at han på Nato-topmødet i Vilnius formelt vil blive spurgt af de 31 Nato-lande om at fortsætte et år til, siger Stoltenberg:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har ikke mere at sige om det. Jeg har sagt igen og igen, at jeg ikke søger en forlængelse.

- Jeg har ikke andre planer, end at afslutte mit arbejde her, når mit nuværende mandat udløber. Det har jeg sagt i nogen tid nu, siger Jens Stoltenberg.

Han behøver dog ikke selv søge en forlængelse. Hvis Nato-landene samlet beder ham om at blive, så vil det formentlig være svært for den pligtopfyldende nordmand at sige nej.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde torsdag på førstedagen af Folkemødet på Bornholm, at hun gerne ser norske Jens Stoltenberg fortsætte som Natos generalsekretær.

- Absolut. Jeg mener, Stoltenberg har været fremragende – ganske enkelt – i spidsen for Nato.

- Hvis vi kan få ham til at fortsætte, vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning, sagde hun ifølge Berlingske fra DR's scene i Allinge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mette Frederiksen er selv blevet rygtet til Nato som generalsekretær, fordi Jens Stoltenberg formelt står til at stoppe på posten den 30. september.

Det er op til de 31 Nato-lande at blive enige om, hvem der skal have posten.

Ifølge norske medier er der dog ikke nogen andre kandidater, der hidtil har kunnet samle bred opbakning. Derfor ser pilen nu ud til at pege på en forlængelse af Stoltenberg med kun få uger til Nato-topmødet i Vilnius i juli.

En yderligere udfordring for et skifte på posten netop nu er, at krigen i Ukraine fortsætter, og Sverige fortsat ikke er kommet med i Nato.

Jens Stoltenberg har personligt kastet sig ind i forhandlingerne med Tyrkiet om det svenske medlemskab. Der kan være bekymring blandt nogle lande for, at en ny Nato-chef vil skabe en ny dynamik i forhandlingerne. Og dermed måske nye problemer for Sveriges adgang til Nato

/ritzau/