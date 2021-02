Stoltenberg opfordrer til at gribe chancen med Joe Biden

Efter Joe Biden har overtaget i USA, er der en unik chance for at tackle udfordringer sammen, siger Nato-chef.

Mens pandemien sætter dagsordnen, må EU-landene ifølge Natos generalsekretær huske, at trusler og udfordringer ikke er forsvundet, selv om de måske er trængt i baggrunden.

- De trusler, som vi havde før pandemien, eksisterer stadig. Det er Ruslands aggressive opførsel. Brutal terrorisme. Sofistikerede cyberangreb. Kinas fremmarch og de sikkerhedsmæssige følger af klimaforandringer, siger Jens Stoltenberg.

Nordmanden taler før andendagen af et EU-topmøde, hvor han deltager i en session om samarbejdet mellem EU og Nato.

Han mener, at præsidentskiftet i USA, hvor Joe Biden i januar tog over som præsident efter Donald Trump, er en mulighed, som parterne må gribe.

- Jeg mener, at vi med en ny ledelse i USA har vi en unik chance for at indlede et nyt kapital i det transatlantiske forhold, siger Stoltenberg på et pressemøde med EU-præsident Charles Michel.

Joe Biden lagde som noget af det første en ny kurs for klimapolitikken, hvor USA igen er del af de internationale bestræbelser gennem FN på at reducere klimaforandringerne.

- Ingen lande eller kontinenter kan tackle disse udfordringer på egen hånd. Hverken Europa eller Nordamerika. Men Nordamerika og Europa sammen, siger han.

EU-landenes udenrigsministre besluttede tidligere i denne uge, at man vil indføre yderligere sanktioner mod Rusland. Denne gang på grund af brud på menneskerettigheder.

I forvejen havde man vedtaget sanktioner med baggrund i konflikten i Ukraine.

- Vi vil have større stabilitet og forudsigelighed i vort nærområde. Vi skal diskutere, hvilke værktøjer vi skal bruge for at nå de mål, siger Charles Michel.

Torsdag talte EU's stats- og regeringschefer om pandemien og vaccinepas.

/ritzau/