Stoltenberg: Rusland kan indlede invasion uden varsel

Nato frygter, at Rusland er ved at iscenesætte en undskyldning for at indlede en invasion af Ukraine.

Rusland har nok soldater på plads ved Ukraines grænse til at iværksætte en invasion af Ukraine med nærmest uden varsel.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, torsdag.

- De har nok soldater, og de har evnerne til at iværksætte en fuldt udarbejdet invasion med kun meget kort eller slet ingen varsel.

- Det er det, der gør situationen så farlig, lyder det på et pressemøde i Bruxelles.

Rusland har opmarcheret over 100.000 russiske soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion af landet.

Den transatlantiske forsvarsalliance Nato spiller samtidig en rolle i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Rusland forlanger nemlig garanti fra Nato, om at Ukraine aldrig bliver optaget i samarbejdet.

Ifølge russerne vil det udgøre en risiko for deres sikkerhed, hvis Ukraine optages i Nato. Nato har dog nægtet at garantere, at Ukraine ikke optages.

Torsdag har der været meldinger fra både ukrainsk og russisk side, om at modparten har optrappet konflikten i det østlige Ukraine.

Stoltenberg siger samtidig, at Nato frygter, at Rusland er i færd med at opfinde et påskud for at indlede en offensiv i Ukraine.

- Vi er bekymrede for, at Rusland prøver at iscenesætte en undskyldning for et væbnet angreb mod Ukraine. Der er stadig ingen klarhed og sikkerhed, når det kommer til Ruslands hensigt, siger Stoltenberg.

Rusland fremsatte i december en række omfattende sikkerhedskrav til både Nato og USA. Dem har USA tidligere svaret på.

Blandt andet har amerikanerne understreget, at de ikke vil imødekomme det russiske krav om at garantere, at Ukraine aldrig bliver en del af Nato.

Torsdag vil Rusland offentliggøre et svar på amerikanernes svar. Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov på et pressemøde i Italien.

- Vi sender brevet til amerikanerne i dag, lyder det.

Lavrov tilføjer, at brevets indhold vil blive gjort offentligt tilgængeligt.

- Det er helt og aldeles nødvendigt, at de vedkommende samfundsgrupper i vores to lande ved, hvad vores svar er, siger udenrigsministeren.

/ritzau/Reuters