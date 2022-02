Stoltenberg: Rusland øger antallet af soldater ved Ukraine

Rusland fortsætter med at øge antallet af soldater ved grænsen til Ukraine. Det siger Nato-chef Jens Stoltenberg trods russiske meldinger om tilbagetrækning.

- Vi har ikke set beviser på en russisk tilbagetrækning. Det, som vi har set, er, at de har øget antallet af soldater. Flere soldater er på vej, siger Stoltenberg forud for et forsvarsministermøde i Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Stoltenberg opfordrer indtrængende Moskva til at bevise, at det trækker styrker tilbage fra områderne ved Ukraines grænse.

- Vi har hørt signalerne fra Rusland om, at det er parat til at fortsætte de diplomatiske bestræbelser, men indtil nu har vi ikke se nogen tegn på afspænding i området. Tværtimod ser vi en fortsættelse af den militære opbygning, siger Nato-chefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nato er parat til mere dialog. Men samtidig forbereder vi os på det værste. Hvis Rusland invaderer Ukraine kommer det til at få store konsekvenser.

Stoltenberg gør det samtidig klart, at Nato fortsat vil"eksponere" Ruslands ageren for at gøre det sværere for den russiske ledelse at gennemføre et angreb eller en eller anden form for provokation.

- Vi følger det, der sker, og vi håber virkelig at se en tilbagetrækning af de militære styrker. Og vi mener, at der er grund til en forsigtig optimisme, siger han.

Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, sagde onsdag morgen, at de seneste vurderinger af faren for en russisk invasion ikke indeholder noget uventet. Han betegnede sikkerhedssituationen som stabil.

/ritzau/