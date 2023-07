Stoltenberg: Sikkerhedsløfter til Ukraine vil støtte Nato-beslutninger

En række Nato-lande er på vej med individuelle sikkerhedsforsikringer til Ukraine. Det vil være et supplement til Nato-landes beslutninger på topmødet i Vilnius.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, ved åbningen af topmødet.

- Nogle allierede har bilaterale og multilaterale dialoger med Ukraine om en ramme for fortsat støtte til Ukraine. Det vil supplere de beslutninger, der træffes på NATO-topmødet, siger Stoltenberg.

Blandt andre USA og Tyskland har været nævnt blandt de lande, som overvejer at give sikkerhedsforsikringer til Ukraine.

Ukraine havde egentligt håbet, at topmødet ville levere den ultimative løsning: En invitation til at blive medlem af Nato.

Det ville hurtigt give Ukraine Nato-medlemskab. Dermed ville landet være omfattet af Natos artikel fem, som giver adgang til direkte militærstøtte fra Nato i tilfælde af et nyt russisk angreb.

Stoltenberg har dog gjort det klart, at Ukraine ikke kan blive medlem, så længe landet er i krig med Rusland. Derfor vil en række Nato-lande i stedet træde til med sikkerhedsforsikringer til Ukraine.

De vil ikke indeholde direkte militærhjælp i form af eksempelvis amerikanske soldater, men i stedet være forsikringer om eksempelvis fortsat udlevering af våben og ammunition.

Den støtte vil fortsætte:

- Den umiddelbare opgave er at sikre, at Ukraine vinder og overlever som suveræn nation. Ellers vil der ikke være noget Nato-medlemskab at diskutere, siger Stoltenberg.

Han lægger dermed indirekte op til, at Ukraine ikke får den ønskede invitation på topmødet i Vilnius. Nato-landene ventes i stedet at enes om et flerårigt militær program, der skal sikre, at Ukraines militær på sigt fungerer efter Nato-standarder.

Samtidig vil Ukraine ifølge Stoltenberg få et særligt råd, hvor man kan konsultere og træffe beslutninger på lige fod med Nato-landene.

Topmødet ventes også et ende med en melding om, at Ukraine på sigt vil blive medlem af Nato. Men altså ikke så længe krigen fortsætter.

/ritzau/