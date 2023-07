Stoltenberg: Sverige i Nato vil styrke forsvar af Baltikum

Nato-topmødet i Vilnius er allerede historisk, inden det er gået i gang.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Forud for førstedagen af topmødet glæder han sig over, at det mandag aften lykkedes at overbevise Tyrkiet om at sige ja til at få Sverige med i Nato.

Det vil styrke både Sveriges og hele Natos sikkerhed, mener Stoltenberg.

- Hele opgaven med at forsvare den baltiske region bliver meget lettere med Sverige og Finland i Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har den litauiske præsident, Gitanas Nausėda, og Estlands premierminister, Kaja Kallas, allerede fastslået. Og de ved det, siger Jens Stoltenberg.

Nato-topmødet bliver denne gang holdt i Litauens hovedstad Vilnius. Mens Litauen grænser op til Ruslands allierede i Belarus, så deler de to andre baltiske lande, Estland og Letland direkte grænse med Rusland.

Natos territorium bliver dog nu udvidet, så det strækkere sig længere over mod Rusland. Med Sverige og Finlands optagelse er alle lande omkring Østersøen nu med i Nato - med undtagelse af Rusland. Det gør det markant lettere for alliancen at forsvare området.

- Det er vigtigt for hele Nato, men i særdeleshed for denne region. Så dette topmøde er allerede historisk, før det er gået i gang, siger Jens Stoltenberg.

Aftalen faldt på plads sent mandag aften, efter at Tyrkiet siden Nato-topmødet i Madrid har lagt pres på Sverige for at øge sin indsats over for terror. Det vil i tyrkisk optik særligt sige det kurdiske arbejderparti, PKK. PKK er på både EU og USA's terrorlister.

Med aftalen forpligter Tyrkiets præsident Recep Erdogan sig til gengæld på at få det tyrkiske parlament til at ratificere Sveriges optagelse i Nato. Der er dog ikke sat dato på, hvornår det vil ske.

Dermed er Sverige formelt endnu ikke med i Nato. Det sker først, når Tyrkiet - og Ungarn - har stemt i deres respektive parlamenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derefter kan Sverige aflevere de formelle dokumenter, så optagelsen er officiel. Først derfra er Sverige omfattet af Natos artikel 5. Den giver adgang til direkte militærhjælp fra Nato i tilfælde af et angreb.

- Præsident Erdogan lovede i går at sende ratificeringspapirerne til det tyrkiske parlament, så hurtigt som muligt. Derefter skal de have deres parlamenetariske proces. Så jeg kan ikke give en præcis tidsplan.

- Men det vigtigste er, at vi har et løfte fra Tyrkiet om, at de vil ratificere Sverige, siger Stoltenberg.

Han afviser dermed, at der kan opstå nye problemer for Sverige, før den sidste afstemning i parlamentet er på plads.

- Vi har nu et svensk medlemskab af Nato på plads. Sverige vil blive fuldt medlem af alliancen. Det er godt for Sverige, det er godt for Tyrkiet og for hele Nato, siger Jens Stoltenberg.

Selvom optagelsen i Nato endnu ikke er officiel er Sverige allerede rykket markant tættere på alliancen. Derfor deltager Sverige også i møderne på Nato-topmødet i Vilnius.

/ritzau/