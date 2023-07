Stoltenberg: Topmøde vil understrege at Ukraine bliver medlem af Nato

Ukraine er på toppen af dagsordenen, når de 31 Nato-lande i næste uge samles i Vilnius. På topmødet vil Nato-landene vedtage tre elementer, som skal hjælpe Ukraine tættere på Nato.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Udmeldingen kommer på et pressemøde i Bruxelles fredag forud for topmødet.

- Ukraine vil blive medlem af Nato. Det er et stærkt budskab, som vi vil levere på topmødet i Vilnius. Derfra vil det være op til Ukraine og Nato-medlemmerne, hvornår det sker. Det vil ikke være op til Rusland, siger Jens Stoltenberg.

Han fastslår dermed indirekte, at Ukraine ikke får opfyldt ønsket om en konkret tidsplan for, hvornår landet bliver medlem af Nato. Og dermed bliver omfattet af Natos artikel 5. Den garanterer direkte hjælp fra Nato-lande i tilfælde af et nyt russisk angreb.

Til gengæld ventes Nato-landene at vedtage tre elementer, som ifølge Stoltenberg vil sende et klart signal om, at Ukraines fremtid er i Nato.

De tre elementer er for det første et flerårigt militært program. Det skal sikre, at Ukraines forsvar bliver "fuldt ud" kompatibelt med Nato-landenes standarder.

Det vil blandt andet kræve, at Ukraines allierede fortsat leverer avancerede vestlige våbensystem. Det skal erstatte Ukraines våbensystemer fra Sovjet-tiden.

Her bidrager Danmark blandt andet med Leopard-kampvogne og med træning af ukrainske kampflypiloter. Det sidste skal sikre, at Ukraines luftvåben på sigt kan overgå til vestlige F16-kampfly.

For det andet vil de politiske bånd mellem Nato og Ukraine ifølge Stoltenberg blive styrket. Det vil ske med et særligt Nato-Ukraine Råd. Her vil Ukraine indgå på lige fod med Nato-landene. Samtidig vil rådet få strukturer omkring sig, så parterne ikke blot kan konsultere med hinanden, men også træffe beslutninger.

For det tredje vil Nato-landene genbekræfte, at Ukraine på sigt vil blive medlem af Nato. Allerede på Nato-topmødet i Bukarest i 2008 fik Ukraine dog budskabet om, at Natos dør står åben.

Derfor havde Ukraine håbet på en egentlig tidsplan for medlemskab på næste uges topmøde. Stoltenberg har dog flere gange understreget, at det ikke kan komme på tale at optage et land, der er i krig.

Det ville i givet fald betyde, at Nato formentlig ville blive direkte involveret i krigen med Rusland.

