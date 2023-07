Stoltenberg tror på ja til Sverige trods tyrkisk EU-krav

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tror fortsat på, at det vil lykkes at finde en løsning, så Sverige kan blive medlem af Nato. Og nordmanden håber fortsat, at det vil ske på Nato-topmødet i Litauens hovedstad, Vilnius.

Det siger Stoltenberg på et pressemøde i Vilnius mandag.

- Jeg støtter Tyrkiets ønske om at blive medlem af EU. Men vi skal huske, at vi på topmødet i Madrid blev enige om en konkret liste af ting, som Sverige skulle opfylde for at blive medlem af Nato.

- Det er opfyldt, siger Jens Stoltenberg.

Han henviser dermed til, at Tyrkiet sidste år blev enige med Sverige om, at Sverige skulle styrke indsatsen over for terror, før Tyrkiet ville sige ja til Nato-medlemskab.

Kort før afrejsen til Nato-topmødet kædede Erdogan dog mandag det svenske Nato-medlemskab sammen med tyrkisk medlemskab af EU.

- Næsten alle Nato-medlemmer er EU-medlemmer. Jeg skal nu tale til disse lande, som har ladet Tyrkiet vente i over 50 år, og jeg skal tale til dem igen i Vilnius, siger han.

- Først må EU bane vejen for Tyrkiet, og derefter kan vi bane vejen for Sverige i Nato, ligesom vi gjorde med Finland, sagde Erdogan på et pressemøde i Istanbuls lufthavn før rejsen til Litauen.

Den tyrkiske præsident forklarer, at det er samme meddelelse, han gav til den amerikanske præsident, Joe Biden, i et telefonopkald søndag.

Erdogan sagde, at folk ikke bør forvente kompromiser fra Tyrkiet, hvad angår den svenske Nato-ansøgning.

Han hævder derudover, at tyrkisk ratificering af Nato-ansøgningen ikke hænger sammen med køb af F-16-fly fra USA.

Dermed kaster den tyrkiske præsident tilsyneladende grus i Stoltenbergs planer for topmødet.

I de seneste måneder har Stoltenberg gang på gang stillet sig på Sveriges side med budskabet om, at Sverige lever op til Tyrkiets krav om en styrket indsats mod terror og dermed indirekte mod det kurdiske arbejderparti PKK.

Men hvis Erdogan pludselig vil have et EU-medlemskab oven i handlen, så virker situationen fastlåst.

Flere EU-lande er i mod Tyrkiets EU-medlemskab. Og det er under alle omstændigheder en langvarig proces, som ikke ligger i Nato-regi.

Hvis Erdogan står fast på kravet, må Sverige med andre ord rejse hjem fra Nato-topmødet uden et Tyrkisk ja.

Natos generalsekretær håber dog, at Erdogan kan overbevises om at holde sig alene til kravene til Sverige.

- Sverige har fjernet restriktioner på våbeneksport. Sverige har styrket samarbejdet mellem Tyrkiet om indsatsen mod terror.

- Sverige har også styrket sin anti-terrorlovgivning, og Sverige følger op på Tyrkiets legitime sikkerhedsbekymringer.

- Men det er også vigtigt, at vi følger op på på alle Nato-landenes sikkerhedsbekymringer. De ønsker, at se Sverige som medlem af alliancen så hurtigt som muligt. For det vil styrke Nato og vores evne til at forsvare den baltiske region, siger Jens Stoltenberg.

Han mødes mandag med Erdogan og Ulf Kristersson i Vilnius for at diskutere sagen.

- Det er stadig muligt at få en positiv beslutning om svensk medlemskab her i Vilnius. Vi har ingen garanti for det, men nu har vi momentum fra topmødet med lederne. Det vil vi bruge til at få så meget fremskridt som muligt, siger Stoltenberg.

/ritzau/