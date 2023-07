Stoltenberg: Ukraine har fået det stærkeste budskab nogensinde

Ukraine har aldrig været tættere på Nato, end landet er nu.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter afslutningen af Nato-topmødet i Vilnius i Litauen.

Her har spørgsmålet om medlemskab til Ukraine domineret dagsordenen. Og ført til skarpe meldinger fra blandt andre Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge Stoltenberg har de allierede dog strakt sig langt for at imødekomme Ukraine.

- Beslutningerne på topmødet er den stærkeste udmelding om Ukraine og medlemskab nogensinde fra alliancen, siger Stoltenberg og tilføjer:

- Vi fastslår, at Ukraine vil blive medlem af Nato. At Ukraines fremtid er i Nato. Vi beskriver også vejen fremad med praktisk støtte, så Ukraines militær kan samarbejde med Nato-landenes.

- Vi styrker de politiske bånd via et Nato-Ukraine Råd, og vi fjerner kravet om en Membership Action Plan, siger Jens Stoltenberg.

Dermed forsøger at han løsne op for den tidligere kritik fra Zelenskyj.

Den ukrainske præsident kaldte det tirsdag for "absurd", at Ukraine ikke kan få en invitation til Nato-medlemskab. Eller en tidsplan for det. Zelenskyj var dog mere afdæmpet onsdag, hvor Ukraine ud over konkrete våbenleveringer fik sikkerhedsgarantier fra G7-landene om fortsat støtte.

På et fælles pressemøde med Stoltenberg tidligere onsdag fastslog Zelenskyj, at han godt forstår, at Ukraine ikke kan blive medlem af Nato, mens landet er i krig. Og at nogle lande er bange for at tale om medlemskabet, fordi "ingen ønsker en verdenskrig".

Trods den manglende invitation til et Nato-medlemskab kaldte Zelenskyj resultaterne fra topmødet for "gode", men det havde været "ideelt" med invitationen.

