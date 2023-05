Stoltenberg venter stigning i Nato-landes forsvarsbudgetter

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forventer, at forsvarsalliancens medlemslande vil nå til enighed om et løfte om at bruge to procent af deres bnp på forsvar, når Nato holder topmøde i juli.

Nato-landene bliver nødt til at "forpligte sig mere", siger Stoltenberg torsdag.

Udtalelsen faldt på et pressemøde med Portugals premierminister, Antonio Costa, i Lissabon.

- Jeg byder den nylige stigning i Portugals forsvarsbudget velkommen. Men vores allierede bliver nødt til at gøre mere, siger Stoltenberg.

Portugal brugte sidste år 1,38 procent af landets bnp på forsvar.

I år ventes tallet at nå op på 1,66 procent. Og ved udgangen af dette årti venter Portugal at være oppe på to procent.

Det har længe været Natos mål, at de 30 medlemslande skal bruge mindst to procent af bnp på forsvar.

Syv af de 30 Nato-lande levede op til det mål i 2022. Det er ét land mindre end i 2021, inden krigen i Ukraine begyndte. Det viste en Nato-rapport tidligere på året.

Stoltenberg har gentagne gange opfordret landene til at øge forsvarsudgifterne. Han understreger, at verden "er blevet farligere" efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år.

Topmødet i juli finder sted i Litauens hovedstad, Vilnius.

Her vil Nato også sende et "stærkt signal om støtte" til Ukraine, siger Stoltenberg.

- Jeg forventer, at vores allierede vil blive enige om et flerårigt støtteprogram, der kan hjælpe Ukraine med omstillingen fra sovjettiden til Nato-doktriner, udstyr og træning og at opnå indbyrdes kompatibilitet med Nato-landene, tilføjer han.

