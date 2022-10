Stoltenberg: Vigtig linje bliver krydset hvis Putin bruger atomvåben

Nato vil med en øvelse i næste uge igen demonstrere, at man er klar til at bruge atomvåben. Men risiko er lav.

Truslen om at anvende atomvåben er med til at sikre freden for Nato-landene. Men atomvåbnene er klar til anvendelse, hvis det skulle blive nødvendigt. Det vil endnu engang blive demonstreret i næste uge, når Nato holder den årlige atomøvelse.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Bruxelles. Pressemødet kommer, efter at Natos Nuclear Planning Group torsdag har holdt møde.

Gruppen er det øverste organ i atomspørgsmål i alliancen med ansvar for tilpasning af atompolitikken i forhold til nye udviklinger og trusler.

- Det er vigtigt, at vi fortsætter med at konsultere om atomare emner. Vi tager det alvorligt, og vi er årvågne, siger Jens Stoltenberg.

Han henviser til Ruslands præsident, Vladimir Putin, som ifølge Stoltenberg anvender "hensynsløs atomretorik" med trusler om at anvende atomvåben.

Hverken Jens Stoltenberg eller forsvarsministrene fra Nato-landene vil fortælle om de konkrete overvejelser om, hvad Nato-landenes svar vil være i tilfælde af et russisk atomangreb på Ukraine.

Onsdag gav en højtstående Nato-embedsmand dog indblik i overvejelserne. Nato-embedsmanden oplyste til Reuters, at et angreb med atomvåben i Ukraine med stor sikkerhed vil føre til et "fysisk modsvar" fra Ukraines allierede og potentielt fra Nato.

Direkte adspurgt afviser Jens Stoltenberg ikke den anonyme udtalelse fra Nato-embedsmanden, men siger:

- Det vil få alvorlige konsekvenser, hvis Rusland anvender nogen former for atomvåben mod Ukraine. Det ved Rusland. Det har Nato og Nato-allierede kommunikeret på forskellig vis til Rusland.

- Vi vil ikke gå i detaljer om, hvordan vi vil reagere. Men selvfølgelig vil det fundamentalt ændre konflikten. Det vil betyde, at en meget vigtig linje er blevet krydset. Selv brug af et mindre atomvåben vil være meget alvorlig. Og det vil selvfølgelig få konsekvenser, og Rusland ved det, siger Jens Stoltenberg.

For Nato går der i første omgang en skillelinje i forhold til, hvor Rusland i værste fald måtte anvende atomvåben. Hvis Rusland angriber et Nato-medlemsland, udløser det Natos artikel 5 og vil dermed blive set som et angreb på hele Nato.

Hvis Rusland derimod alene angriber Ukraine med et mindre atomvåben, så stiller det Nato-landene i en svær situation. Formålet med Nato er at undgå krig, og det tror Stoltenberg, vil lykkes trods Putins trusler.

- Situationer, hvor Nato må anvende atomvåben, er ekstremt fjerntliggende.

- Rusland ved godt, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må udkæmpes, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/