Stoltenberg: Wagner-mytteriet demonstrerer Putins fejl

Mytteriet fra den paramilitære Wagner-gruppe viser, at Ruslands præsident, Vladimir Putin har begået en stor strategisk fejl.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Udmeldingen kommer onsdag aften på et fælles pressemøde med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- Det nylige mytteri fra Wagner-lejesoldaterne i Rusland demonstrerer, at præsident Putins ulovlige krig mod Ukraine er en stor strategisk fejltagelse, siger Jens Stoltenberg.

Ifølge Stoltenberg understreger det kortvarige oprør splittelsen i Rusland.

- Krigen har øget splittelsen og skabt nye spændinger i Rusland. Men vi skal ikke undervurdere Rusland. Og vi skal fortsætte støtten til Ukraine.

- For jo mere land, Ukraine befrier. Jo stærkere vil Ukraine stå ved forhandlingsbordet. Det vil øge chancen for en retfærdig og varig fred, siger Jens Stoltenberg.

Han besøgte onsdag aften Emmanuel Macron i Paris som del af forberedelserne til Nato-topmødet i Vilnius i juli.

- Her skal vi tage beslutninger, der kan øge vores sikkerhed i en stadig mere usikker verden, siger Jens Stoltenberg.

Blandt beslutningerne vil ifølge Stoltenberg være en flerårig militær støttepakke til Ukraine. Samt en "opgradering" af de politiske bånd mellem Ukraine og Nato.

- Det vil bringe Ukraine tættere på alliancen. Ukraines retmæssige plads er i Nato. Og når krigen er slut, skal vi have sikkerhedsgarantier på plads for Ukraine. Det skal sikre, at historien ikke gentager sig, siger Jens Stoltenberg.

På Nato-topmødet vil alliancens egen sikkerhed også være i fokus. Nye forsvarsplaner skal vedtages. De vil øge beredskabet hos de styrker, der skal sættes ind i tilfælde af eksempelvis et angreb fra Rusland.

Et af målene på topmødet vil også være at få sat streg under behovet for øgede investeringer i forsvar. Her er Stoltenbergs mål, at Nato-landene forpligter sig på at bruge "mindst" to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Det mål ønsker den danske regering støttet af et flertal i Folketinget at indfri inden 2030.

Også Frankrig ruster op. På pressemødet i Paris roste Stoltenberg Frankrig for, at man vil øge det franske forsvarsbudget med en tredjedel over de kommende år.

Det er ifølge Stoltenberg med til at understrege, at de europæiske lande tager ansvar for deres egen sikkerhed.

