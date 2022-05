Ungarn kræver energiløsninger - formentlig i milliardklassen - før EU indfører oliesanktioner mod Rusland. Det kan også vanskeliggøre et indgreb mod gas.

Stop for russisk olie tester grænsen for EU's enighed om sanktioner

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har ikke nogen høj stjerne i Bruxelles. Gang på gang har han testet EU-systemet og de andre EU-landes tålmodighed. Og i de seneste uger har han været den helt store bremseklods, inden det mandag aften lykkedes at nå et kompromis om den sjette sanktionspakke mod Rusland.

Aftalen undtager dog indtil videre Ungarn fra at stoppe deres import af russisk olie via rørledninger. Og det kan blive dyrt at få Ungarn med. Det lod Orbán forstå, da han mandag ankom til EU-topmødet.