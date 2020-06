Stor amerikansk tilbagetrækning kan skade forhold til Tyskland

- Det er kompliceret, siger tysk udenrigsminister om forhold til USA efter melding om stor troppereduktion.

Meldinger om en amerikansk tilbagetrækning af omkring 10.000 soldater i Tyskland vækker bekymring hos Danmarks nabo.

Endnu er der kun tale om ubekræftede rapporter fra anonyme embedsmænd.

Men skulle troppereduktionen blive til virkelighed, kan det skade forholdet mellem de to lande, lyder det.

- Det tysk-amerikanske forhold kan blive alvorligt påvirket af en sådan beslutning, siger Peter Beyer, den tyske regerings koordinator for transatlantiske forhold.

Det var Wall Street Journal, der fredag først rapporterede, at USA's præsident, Donald Trump, havde beordret omkring 9500 amerikanske soldater væk fra Tyskland. Her befinder der sig aktuelt omkring 34.500 soldater fra USA.

Magasinet Der Spiegel mener at vide, at det er mellem 5000 og 15.000 soldater, der skal ud af Tyskland.

- Det her handler ikke kun om 9500 soldater, men også deres familier, omkring 20.000 amerikanere, siger Beyer.

- Det kan ødelægge transatlantiske broer.

Ingen af parterne har bekræftet tilbagetrækningen.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, siger til avisen Bild, at begge parter er interesserede i samarbejde, og at Tyskland generelt sætter pris på samarbejdet med USA's soldater.

- Hvis der sker en tilbagetrækning af nogle amerikanske tropper, vil vi notere os det, siger Maas til Bild.

Om forholdet til USA uddyber han:

- Vi er tætte partnere i den transatlantiske alliance. Men: Det er kompliceret.

Det højtstående CDU-medlem Johann Wadephul, der sidder i det tyske parlament, siger lørdag, at meldingerne om en tilbagetrækning og den tilsyneladende manglende involvering er endnu et tegn på, at Europa forsvarspolitisk i højere grad må stå på egne ben.

- Planerne demonstrerer, at Trump-regeringen ignorer en basal ledelsesopgave: at involvere alliancepartnere i beslutningsprocessen, siger han.

Rygterne om en tilbagetrækning har længe svirret.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Tyskland Richard Grenell truede allerede sidste år med at trække soldater tilbage.

I et interview sagde han, at det var "fornærmende" at tro, at amerikanske skatteydere ville betale for udstationeringer på tysk territorium.

Imens fik tyskere "mulighed for at bruge deres overskud til indenrigspolitiske tiltag", sagde han.

/ritzau/dpa