Stor analyse: Næsten alle europæere lever med ringe luftkvalitet

Stort set alle indbyggere i Europa indånder hver dag luft, der ikke lever op til WHO's anbefalinger for god luftkvalitet.

Det fremgår af en stor undersøgelse fra den britiske avis The Guardian.

Undersøgelsen, der blandt andet er baseret på detaljerede satellitbilleder og oplysninger fra over 1400 målestationer, viser, at 98 procent af Europas befolkning lever steder med luft, der ikke lever op til anbefalingen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at koncentrationen af PM2,5 ikke overskrider 5 mikrogram per kubikmeter.

PM2,5 er små luftbårne artikler, som primært dannes ved afbrænding af fossilt brændstof. Partiklerne kan gå i menneskers lunger og blodbane.

The Guardians undersøgelse viser, at næsten to tredjedele af alle europæere bor steder, hvor forureningen er mindst det dobbelte af WHO's anbefaling.

Heller ikke Danmark går fri af forureningen, viser undersøgelsen.

Der er således ingen områder i Danmark, der har en luftkvalitet, der lever op til WHO's anbefaling. Flere steder på Sjælland - herunder i København - er koncentration af PM2,5 endda over dobbelt så høj, som WHO anbefaler.

/ritzau/