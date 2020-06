Stor fransk lufthavn genåbner med en brøkdel af den normale trafik

Fredag åbner lufthavnen Orly igen. Første dag ventes 8000 passagerer mod normalt 90.000.

Den store Orly-lufthavn syd for den franske hovedstad, Paris, genåbner fredag. Men kun med en brøkdel af den normale aktivitet.

Lufthavnen, der på normale dage i snit håndterer 90.000 passagerer i sine fire terminaler, blev på grund af udbruddet af coronavirus lukket den 31. marts.

Fredagens første planlagte afgang er til Porto i Portugal klokken seks om morgenen.

Der er planlagt yderligere omkring 70 afgange og ankomster fra omkring 25 destinationer. Før den globale lufttrafik gik i stå i slutningen af marts, var der dagligt 600 afgange og ankomster i Orly.

Flyselskaber som Air France, Transavia, Easyjet, Vueling og Air Caraïbes står for hovedparten af trafikken til destinationer i blandt andet Caribien, Italien, Spanien, Portugal, Island og Kroatien.

Fredag ventes omkring 8000 rejsende at benytte lufthavnen. Det er under en tiendedel af det normale antal.

Øget trafik i juli afhænger af, om Algeriet, Marokko og Tunesien åbner deres grænser igen for rejsende fra Frankrig.

- Vi står over for en ekstremt brutal og lang krise. Og vi er forberedt på, at en tilbagevenden (af den normale trafik, red.) kan tage lang tid, hvis ikke særdeles lang tid, siger Alain Battisti, der er direktør for Frankrigs nationale sammenslutning for kommerciel luftfart.

/ritzau/AFP