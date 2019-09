Stor gletsjer truer med at kollapse på Mont Blanc

250.000 kubikmeter is er i risiko for at bryde væk fra Mont Blanc på grænsen mellem Frankrig og Italien.

To veje på den italienske side af Mont Blanc er blevet lukket på grund af fare for, at dele af en gletsjer kan kollapse.

De lokale myndigheder, som står for sikkerheden på bjerget, advarer således om mulige laviner på gletsjeren Planpincieux, der ligger på den østlige hældning af Grandes Jorasses-toppen.

Omkring 250.000 kubikmeter is er i risiko for at bryde væk. Det rapporterer det italienske nyhedsbureau Ansa ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Disse fænomener viser gang på gang, hvordan bjerget gennemgår en periode med store ændringer på grund af klimaforandringer, og derfor er det meget sårbart, siger Stefano Miserocchi.

Han er borgmester i den lille italienske by Courmayeur, der ligger for foden af Mont Blanc.

Den italienske forskningsenhed Fondazione Montagna Sicura har overværet gletsjeren Planpincieux siden 2013.

Mont Blanc eller Monte Bianco er med sine 4810 meter det højeste bjerg i Alperne. Det ligger på grænsen mellem Frankrig og Italien.

/ritzau/