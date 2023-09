Stor krise i USA ser ud til at være afværget midlertidigt

Repræsentanternes Hus har lørdag aften dansk tid i sidste øjeblik vedtaget et forslag om at forlænge budgettet med 45 dage.

Det er sket med stemmerne 335 mod 91.

Avisen New York Times konstater, at det er en "forbløffende" udvikling.

For en statslig nedlukning af 100.000 af arbejdspladser ser ud til at være afværget.

Sagen sendes nu videre til Senatet, som har indtil midnat amerikansk tid til at godkende planen.

Ifølge New York Times indeholder den midlertidige budgetpakke penge til katastrofehjælp i USA, men ingen penge til Ukraine.

En lang række statslige arbejdspladser, herunder lønninger til soldater i hæren, ville blive ramt, hvis ikke Repræsentanternes Hus kunne godkende en forlængelse inden midnat.

Reglen er, at der senest 1. oktober skal være et budget, ellers er der ikke penge til at holde staten kørende.

Det var en meget overraskende udvikling, der førte til planen, som kunne vedtages med stemmer fra både Det Republikanske parti og Det Demokratiske Parti.

Den var fremlagt af den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy.

Demokraterne havde længe set passivt til, mens McCarthy forsøgte at samle sit parti bag en midlertidig budgetforlængelse.

Selv om republikanerne er i flertal i Repræsentanternes Hus, så er McCarthy blevet presset af en højreradikal fløj af politikere, der har været kompromisløse og afvisende over for en udsættelse.

Han var med andre ord helt afhængig af demokratiske stemmer, og dem fik han kort før deadline.

Men det står klart, at den yderste fløj i hans parti, som samtidig er nogle af tidligere præsident Donalds Trumps mest loyale støtter, vil kunne bruge denne anledning til at fjerne McCarthy som formand for Repræsentanternes Hus.

Denne fløj har ikke på nogen måde villet støtte en plan, som ville ende med at holde hånden under den demokratiske præsident, Joe Biden.

Yderligere militær hjælp til Ukraine har de været kategoriske modstandere af, og de har krævet drastiske nedskæringer i det føderale budget.

