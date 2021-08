Stor naturbrand ved Saint-Tropez koster et menneske livet

En person er fundet død nær Saint-Tropez, hvor tusindvis af indbyggere og turister er blevet tvunget på flugt fra en omfattende naturbrand i bjergområdet ved den franske ferieby.

Talsmænd for de lokale myndigheder i regionen Var, hvor branden brød ud mandag, siger, at branden stadig ikke er under kontrol.

Branden begyndte i naturreservatet Plaine des Maures - et område, som er kendt for dets skove, dyreliv og vingårde.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om det første dødsoffer for branden.

Omkring 20 mennesker er blevet syge, efter at de har indåndet røg fra branden, hvis flammer kan ses i store dele af Var.

Præsident Emmanuel Macron forlod tirsdag sit feriested for at takke de mange hundrede brandfolk, som er involveret i kampen mod flammerne.

Ekstreme hedebølger har hærget meget af Middelhavsregionen i de seneste uger, og der er store naturbrande i Spanien, Grækenland og Tyrkiet.

Saint-Tropez er et af Rivieraens meste kendte feriesteder.

- Branden har ikke spredt sig natten til onsdag, men den er ikke under kontrol. Vi fortsætter med at sprøjte store vandmængder over de steder., som er mest udsatte, siger en talsmand for brandvæsenet i Var, Franck Graciano.

Borgmesteren landsbyen La Garde-Freinet, Thomas Dombry, siger, at en naturbrand aldrig tidligere har spredt sig så hurtigt i regionen.

- Det er gået tre eller fire gange hurtigere end sædvanligt, siger Dombry.

Omkring 7.000 mennesker er blevet evakueret og er blandt andet indkvarteret på skoler og andre offentlige bygninger.

/ritzau/AFP