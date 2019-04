Stor temperaturstigning øger risiko for laviner i Grønland

Det grønlandske politi udsender varsling, efter at tre personer måtte graves fri af et lavineskred torsdag.

En temperaturstigning på over 20 grader de seneste 14 dage har øget risikoen for lavineskred markant flere steder i Grønland.

Det oplyser politikommissær hos det grønlandske politi i Sisimiut Karl Jørgen Lennart.

Ifølge ham er temperatursvingninger i denne grad ikke normalt for årstiden.

- Det er usædvanligt, at vi har haft kraftig skybrud og plusgrader, når vi 14 dage forinden havde mellem 20 og 25 minusgrader.

- Derfor er risikoen for lavineskred større, siger politikommissær Karl Jørgen Lennart.

Ifølge politiet er Sisimiut, Nuuk og flere andre steder i Grønland i risiko for lavineskred.

Politiet har udsendt varslingen, efter at tre personer måtte graves fri som følge af et lavineskred torsdag.

Alle slap med skrækken, fortæller politikommissæren.

- De var udstyret med en bipper, så de kunne lokaliseres. De blev gravet fri, blev tilset af lægerne og fik psykologhjælp. Der var heldigvis ikke sket noget, siger Karl Jørgen Lennart.

Varslingen om sneskred gælder særligt, hvis man er på snescooter.

- Hele vores bagland er et kæmpe landområde med mulighed for snescooterkørsel. Så vi gør folk opmærksomme på, at de skal passe på, når de kører ud, siger Karl Jørgen Lennart.

Lavineskred er hyppige i Grønland, især om foråret, hvor tøbrud sender vældige jord-, sne- og klippestykker i havet.

/ritzau/