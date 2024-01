Stor Trump-kritiker trækker sig fra republikansk præsidentræs

Den tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie dropper ud af kapløbet om at blive den republikanske præsidentkandidat til det amerikanske valg i november.

Det fortæller han onsdag i et interview i delstaten New Hampshire.

Baggrunden for beslutningen er, at Christie ikke tror på, at han kan blive partiets nominerede foran blandt andre ekspræsident Donald Trump.

Flere kandidater er allerede droppet ud af kapløbet. Det gælder blandt andre Trumps tidligere vicepræsident, Mike Pence.

Floridas guvernør, Ron DeSantis, samt den tidligere amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley er stadig med i kapløbet.

Trump er dog den altoverskyggende favorit.

Christie har været en af Trumps største kritikere.

Det er kun få dage til, at Republikanernes første primærvalg begynder i delstaten Iowa. Det er ved primærvalgene, at partiernes kandidater vælges.

Ifølge en meningsmåling fra Reuters/Ipsos har Christie blot opbakning fra to procent af republikanerne på tværs af USA.

Trump har til gengæld opbakning fra 49 procent, mens Haley og DeSantis tiltrækker støtte fra henholdsvis 12 og 11 procent.

Den republikanske strateg John Feehery mener, at Christies beslutning kan komme Haley til gavn i New Hampshire, hvor Republikanernes andet primærvalg finder sted senere på måneden.

Det er blot en uge siden, at Christie afviste at trække sig.

Men han er hele tiden blevet set som en usandsynlig vinder af Republikanernes nominering.

Christie, der tidligere bakkede op om Trump, har forsøgt at italesætte sig selv som den eneste, der tør sige ekspræsidenten imod.

Blandt andet har Christie udtalt, at Trump er uegnet til at være præsident, og at han er ansvarlig for stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

61-årige Christie har gentagne gange også forudsagt, at Trump taber præsidentvalget til USA's demokratiske præsident, Joe Biden.

