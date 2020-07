Storbritannien advarer borgere mod rejser til spanske øer

Briter frarådes alle ikke-nødvendige rejser til De Kanariske Øer og De Baleariske Øer som følge af smitte.

Britiske myndigheder fraråder nu også rejser til De Kanariske Øer og vil sende hjemvendte personer derfra i karantæne. Også alle ikke-nødvendige rejser til De Baleariske Øer frarådes.

Det oplyser det britiske udenrigsministerium i sin rejsevejledning sent mandag aften, skriver BBC.

De Kanariske Øer tæller blandt andet Gran Canaria og Tenerife, mens De Baleariske Øer blandt andet omfatter Mallorca, Menorca og Ibiza.

De spanske øer var ellers ikke i første omgang omfattet af de skærpede rejserestriktioner, som de britiske myndigheder indførte for fastlands-Spanien tidligere mandag.

- Vi har overvejet den overordnede situation for briter, der rejser til og fra De Baleariske Øer og De Kanariske Øer, herunder effekten af kravet om selvisolering ved hjemkomst til Storbritannien, og konkluderet, at vi bør fraråde britiske statsborgere alle ikke-nødvendige rejser til hele Spanien, siger en talsmand for udenrigsministeriet ifølge BBC.

Restriktionerne kommer i forlængelse af et karantænepåbud, der gælder for alle rejsende fra Spanien til Storbritannien.

Således oplyste den britiske regering lørdag aften, at britiske turister og andre, der har været i Spanien, skal i to ugers karantæne, når de rejser ind i Storbritannien.

Reglerne trådte i kraft ved midnat natten til søndag og betyder, at de briter, der opholder sig i Spanien nu, skal i karantæne, når de kommer hjem.

Beslutningen fra den britiske regering kommer, efter at Spanien har meldt om en stigning i antallet af nye smittetilfælde med coronavirus.

Den spanske premierminister, Pedro Sánchez, kalder den britiske beslutning om obligatorisk karantæne ved hjemkomst for "en fejl".

- Fejlen - efter min vurdering - er baseret på en overvejelse af den kumulative forekomst af virusset i hele landet, siger Sánchez til tv-stationen Telecinco ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Premierministeren peger på, at det især er i de to regioner Catalonien og Aragón, at der på det seneste har været en stigning i antallet af smittede.

- I det meste af Spanien er forekomsten af coronavirus meget lavere end de tal, der er registreret i Storbritannien, siger han.

Sidste år udgjorde briter en femtedel af de udenlandske besøgende i Spanien, der i høj grad er afhængig af turisme.

/ritzau/