Storbritannien advarer borgere mod risiko for terror i Sverige

Det britiske udenrigsministerium har ændret i sin rejsevejledning for Sverige.

Britiske borgere bliver nu advaret om, at der er forhøjet risiko for terrorangreb ved besøg i Sverige.

"Det er meget sandsynligt, at terrorister forsøger at udføre angreb i Sverige. Angrebene kan ske vilkårligt, herunder også på pladser, som besøges af udlændinge," skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Svenske myndigheder har succesfuldt forhindret planlagte angreb, tilføjes det.

Over 850.000 briter besøger hvert år Sverige, skriver ministeriet.

Den svenske regering og de ansvarlige myndigheder følger udviklingen i forhold til sikkerhedssituationen. Det siger Henrik Landerholm, Sveriges nationale sikkerhedsrådgiver, i en udtalelse.

"Sikkerhedssituationen er forværret. Sverige er gået fra et være et legitimt til et prioriteret mål," siger han i en skriftlig kommentar.

Samtidig opfordres svenskere i udlandet til at være forsigtige.

"I lyset af udviklingen bør svenskere og virksomheder i udlandet, som forbindes med Sverige, udvise øget agtsomhed og forsigtighed," siger Landerholm.

Ifølge sikkerhedsrådgiveren er det koranafbrændinger, som har bidraget til den mere anspændte situation.

Både i Danmark og Sverige har der været flere tilfælde af koranafbrændinger foran mellemøstlige landes ambassader. Det har ført til stor vrede i lande med overvejende muslimske indbyggere.

Storbritannien vurderer i sine rejsevejledninger, at der er større risiko for terrorangreb i Sverige end i Danmark.

I Danmark kan "terrorangreb ikke udelukkes", lyder den britiske vejledning for rejser til Danmark.

Både i Sverige og Danmark har man skærpet kontrollen ved grænserne som følge af koranafbrændingerne. Det er sket for at holde bedre styr på, hvem der kommer ind i landene.

/ritzau/TT