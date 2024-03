Storbritannien anklager kinesiske hackere for angreb på valgkommission

Storbritannien anklager mandag kinesiske hackere for at have udført et hackerangreb på landets valgkommission.

Det siger Oliver Dowden, som er landets vicepremierminister, ifølge Reuters.

Angrebet fandt angiveligt sted mellem 2021 og 2022.

Ifølge Dowden er det en hackergruppe med tilknytning til den kinesiske stat, som står bag angrebet, der har kompromitteret millionvis af menneskers data.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landet anklager også kinesiske hackere for at forsøge at hacke britiske politikeres e-mail-konti.

Hackerne forsøgte angiveligt at hacke politikere, som er kritiske over for Kina.

Kina har mandag afvist beskyldningerne om at være involveret i hackerangreb rettet mod Storbritannien.

Den kinesiske ambassade i Storbritannien skriver på sin hjemmeside, at Storbritanniens beskyldninger er "fuldstændig opdigtede og ondsindede bagtalelser".

- Kina har altid bekæmpet alle former for cyberangreb i henhold til loven. Kina tilskynder, støtter og tolererer ikke cyberangreb, skriver ambassaden.

Ifølge Reuters er spændingerne mellem Kina og Vesten øget på grund af anklager om cyberspionage. Vestlige efterretningstjenester har i stigende grad slået alarm om kinesisk-statsstøttet hackingaktivitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA er blandt de lande, som gentagne gange har anklaget Kina for at stå bag hackerangreb.

Mandag har USA indført sanktioner mod et kinesisk firma, som angiveligt har stået bag flere cyberoperationer, der var målrettet USA's kritiske infrastruktur.

USA har samme dag indført sanktioner mod to kinesiske statsborgere, oplyser det amerikanske finansministerium.

Ifølge ministeriet er sanktionerne en del af en indsats, som også det amerikanske justitsministerium og udenrigsministerium er involveret i.

Også USA's forbundspoliti FBI og Storbritannien er med i indsatsen.

/ritzau/