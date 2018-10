Storbritannien anklager Rusland for omfattende cyberangreb

Ifølge Storbritannien har russiske agenter haft ansvaret for store cyberangreb begået mod flere lande.

Storbritannien anklager Ruslands regering for sammen med landets militære efterretningstjeneste, GRU, at stå bag adskillige store cyberangreb over flere år.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, natten til torsdag.

Briterne bygger anklagerne mod Rusland på efterretninger fra landets nationale center for cybersikkerhed.

- GRU's handlinger er uforsvarlige og uovervejede. De forsøger at underminere og intervenere valg i andre lande, siger Jeremy Hunt og tilføjer:

- Men vores budskab er klart: Sammen med vores allierede vil vi afsløre og besvare GRU's forsøg på at underminere international stabilitet.

/ritzau/Reuters