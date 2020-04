17-årig er blandt seneste coronaofre i Storbritannien

Antallet af bekræftede coronadødsfald faldt mandag en smule i forhold til døgnet forinden i Storbritannien.

Storbritannien har det seneste døgn registreret 717 coronadødsfald - heriblandt en 17-årig samt 40 personer uden foregående helbredsproblemer.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium mandag eftermiddag.

Det bringer det samlede antal bekræftede coronadødsfald op på 11.329 i Storbritannien. Det er kun overgået af USA, Italien, Spanien og Frankrig.

Det nationale sundhedsvæsen oplyser, at dødstallet for England alene lød på 667. Her spænder alderen på de døde fra 17 til 101 år. Det fremgår desuden, at 40 af de døde ikke havde helbredsmæssige udfordringer forinden.

De 717 britisk coronadødsfald mandag er et lille fald i forhold til søndag. Her lød antallet på 737. Begge døgn forinden lød tallet på over 900.

I alt er 88.621 blevet bekræftet smittet med coronavirus i Storbritannien. Tallet er det seneste døgn steget med 4342, oplyser sundhedsministeriet.

Premierminister Boris Johnson er blandt de briter, der er blevet smittet med coronavirus. Han blev søndag udskrevet fra hospitalet efter et længere sygdomsforløb, hvor han blandt andet var indlagt på intensivafdeling.

I en video på Twitter takkede premierministeren søndag personalet på St. Thomas Hospital og sagde, at "det kunne være gået begge veje for ham".

- Det er svært at finde ord, der kan udtrykke min taknemmelighed over for dem, som reddede mit liv, lød det på Twitter fra Johnson.

Hans kontor meddelte søndag i en udtalelse, at premierministeren fortsat holder en pause fra sit embede.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

På verdensplan er over 1,85 millioner personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. Over 115.000 smittede personer har mistet livet.

/ritzau/Reuters