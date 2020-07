Storbritannien bremser genåbningen af samfundet

Boris Johnson har besluttet at bremse genåbningen af samfundet, fordi myndighederne venter stigende smittetal.

Storbritannien vil slå bremsen i og midlertidigt stoppe den igangværende genåbning af samfundet.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, på et pressemøde fredag.

De genåbninger, der var planlagt at træde i kraft 1. august, vil som minimum blive udskudt i 14 dage, fortæller Johnson.

Det er blandt andet muligheden for at afholde bryllupsreceptioner samt genåbningen af bowlinghaller og kasinoer, der bliver udsat.

For selv om antallet af døde med coronavirus er faldet i Storbritannien, så ventes smittetallet at stige over de kommende dage og uger.

- Det kan vi ikke ignorere, siger Boris Johnson på pressemødet sammen med chefen for den britiske sundhedsstyrelse, Chris Whitty.

/ritzau/