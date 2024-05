Storbritannien er ude af recession

Storbritanniens økonomi er ikke længere i recession, viser nye tal fra den statslige statistik ifølge Sky News.

Bruttonationalproduktet (BNP) blev øget med 0,6 procent mellem januar og marts, viser de seneste tal fra statistikbureauet ONS.

- Det har været nogle vanskelige år, men dagens tal er bevis på, at økonomien nu er i bedring for første gang siden pandemien, hedder det i en kommentar fra den britiske finansminister, Jeremy Hunt.

Hunt siger til BBC, at Storbritannien har tiltrukket mange nye investorer - og kommer til at få en stærk vækst i de kommende år.

- Vi har vækst i år og har den bedste prognose blandt de europæiske G7-lande over de næste seks år.

En recession er defineret som to på hinanden følgende tre-måneders perioder med negativ vækst. Storbritannien blev erklæret i recession i februar ifølge Sky News.

Ifølge Storbritanniens nationale statistikbureau, ONS, blev nedgangen i økonomien forårsaget af faldende forbrug, høj inflation og store energiregninger. Måneder med meget nedbør har også bidraget til at holde strømkunder hjemme.

Torsdag meddelte den britiske centralbank, Bank of England, at renten fastholdes på 5,25 procent. Banken anslår ifølge Hunt, at væksten vil blive styrket i år, og at arbejdsløshed og inflationsrater vil falde tidligere end forventet.

De fleste meningsmålinger viser, at det regerende konservative parti er omkring 20 procentpoint bag arbejderpartiet Labour på landsplan. Premierminister Rishi Sunak har sagt, at han planlægger at udskrive valg i andet halvår af 2024.

Sunak har erklæret, at 2024 bliver året, hvor den britiske økonomi igen kommer i vækst efter en række økonomiske chok i de seneste år - blandt andet covidkrisen og krigen i Ukraine.

/ritzau/