Mandag var det diwali, lysfesten, som er en af de vigtigste religiøse dage for hinduer. Og britiske hinduer fik mandag noget ekstra at fejre, da Storbritannien fik landets første hinduistiske premierminister i skikkelse af Rishi Sunak.

Han markerede diwali som finansminister med at stille et lys udenfor embedsboligen i Downing Street 11. Nu planter han på symbolsk vis samme lys hos naboen, når han flytter ind i nummer 10, som den tredje konservative premierminister på under to måneder.