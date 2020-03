Storbritannien får produceret respiratorer af Formel 1-hold

Storbritannien har 8000 respiratorer, men har brug for 30.000. Flere virksomheder er derfor sat i sving.

Storbritannien har bestilt 10.000 respiratorer fra et stort konsortium. Det er sket for at være klar til at stigende pres på sundhedsvæsenet.

Gruppen af virksomheder, som skal i gang med at producere respiratorer, består af ledende luftfarts- og ingeniørselskaber og sågar Formel 1-hold.

Det skriver Reuters.

- Dette konsortium bringer nogle af de mest innovative selskaber i verden sammen.

- Jeg er overbevist om, at dette konsortium har evnerne og værktøjerne til at gøre en forskel og redde liv, siger Dick Elsy, som er i spidsen for sammenslutningen af virksomheder.

Blandt virksomhederne er flyfabrikken Airbus, bilproducenten Ford og syv Formel 1-hold.

Storbritannien havde oprindeligt blot 5000 respiratorer i landets sundhedsvæsen.

Premierminister Boris Johnson har opfordret virksomheder til at begynde at producere udstyr til sundhedsvæsenet, herunder respiratorer.

I øjeblikket er Storbritannien kommet op på 8000 respiratorer. Men landet har brug for 30.000 ifølge regeringen.

/ritzau/Reuters