Storbritannien fjerner afrikanske lande fra rød coronaliste

Omikron er så udbredt, at det ikke længere giver mening at have 11 lande på rød liste, mener minister.

Storbritannien vil onsdag fjerne 11 afrikanske lande fra landets liste over såkaldte røde lande.

Det sker, da Omikron-varianten nu er særdeles udbredt i Storbritannien.

Det fortæller landets sundhedsminister, Sajid Javid, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Da der er samfundssmitte med Omikron i Storbritannien, og Omikron er så udbredt i hele verden, så er rejselisten et mindre effektivt redskab til at bremse Omikrons indtrængen fra andre lande, siger han.

Landene blev føjet til den britiske liste sent i november på grund af Omikrons fremkomst. Det betød, at alle indrejsende fra landene selv skulle betale for selvisolation i ti dage på særlige hoteller.

De 11 lande, der nu bliver fjernet fra den britiske liste, er Angola, Botswana, Eswatini (det tidligere Swaziland, red.), Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe.

Den britiske liste har stort overlap med en tilsvarende liste i Danmark over lande med bekymrende virusvarianter. På den danske liste indgår Nigeria dog ikke.

Indrejse til Danmark fra lande med bekymrende varianter kræver test inden for 24 timer efter indrejse og isolation i ti dage. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test tidligst på sjettedagen efter indrejse. Det fremgår af hjemmesiden coronasmitte.dk.

En række testkrav vil dog fortsat gælde ved indrejse til Storbritannien.

Således skal indrejsende enten have taget en PCR- eller hurtigtest senest 48 timer inden afrejse til Storbritannien.

En række rejseselskaber har ifølge Reuters opfordret Storbritannien til at slække på restriktionerne. Blandt andet har den store London-lufthavn Heathrow meldt om mange afbud fra forretningsrejsende på grund af frygt for at blive fanget i udlandet efter ændrede restriktioner.

/ritzau/