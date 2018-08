Storbritannien forbereder sig på brexit uden EU-aftale

Brexitministeren vil tirsdag forsøge at sætte fart på en aftale med EU, men offentliggør torsdag sin plan B.

Storbritanniens brexitminister, Dominic Raab, rejser tirsdag til Bruxelles i et forsøg på at sætte fart under drøftelser med EU's brexitforhandler, Michel Barnier.

Det oplyser den britiske premierminister Theresa Mays kontor, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det vil være på dagsordenen at få løst de få tilbageværende emner relateret til, at Storbritannien forlader EU, samt at få sat tempoet op under diskussionerne om det fremtidige forhold, siger en talsmand for Mays kontor.

Det er dog langtfra sikkert, at Storbritannien kommer i mål med en aftale med EU. Derfor vil den britiske regeringen torsdag offentliggøre sin plan B.

Brexitminister Raab vil torsdag holde en tale, hvor han løfter sløret for, hvordan regeringen vil sikre stabilitet i landet i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Samtidig vil han offentliggøre en række retningslinjer, der skal hjælpe briterne og de britiske virksomheder med at forberede sig på brexit-scenariet uden en EU-aftale.

