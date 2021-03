Storbritannien fordømmer ny sag mod britisk kvinde

42-årig britisk-iransk kvinde skal gennem ny retssag efter løsladelse fra fængsel i Iran.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger søndag, at det er uacceptabelt, at Iran har indledt en ny retssag mod en britisk-iransk kvindelig nødhjælpsarbejder.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sagens drejer sig om Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som netop er blevet løsladt efter fem år i et iransk fængsel.

- En ny retssag mod Zaghari-Ratcliffe er uacceptabel. Hun har været igennem et grusomt og skændigt forløb, som er et udtryk for kynisk beregning fra den iranske regerings side. Dette må afsluttes, siger Raab i en erklæring søndag.

Den 42-årige Nazanin Zaghari-Ratcliffe blev løsladt i sidste uge. Men hun fik allerede ved løsladelsen besked på at møde op ved en domstol igen.

Raab opfordrer til, at hun så hurtigt som muligt får lov at rejse tilbage til Storbritannien.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe blev dømt for planer om at undergrave det iranske styre. Hun har afvist anklagerne.

Hun blev anholdt i lufthavnen i Teheran, Irans hovedstad, i april 2016 sammen med sin datter. Hun havde besøgt sin familie i Iran.

Men myndighederne anholdt hende og anklagede hende for undergravende virksomhed.

- Hun skal have tilladelse til at vende hjem til sin familie i Storbritannien uden yderligere udsættelser. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte hende, sige Raab.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe er projektleder for Thomson Reuters Foundation.

