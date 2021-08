Storbritannien forlænger frist for evakueringer i Kabul

Siden den militante islamistiske bevægelse Taliban for alvor begyndte dens fremstød i Afghanistan, har Storbritannien været i gang med at evakuere personer fra hovedstaden, Kabul.

Omkring 5700 personer er blevet hentet ud af landet siden den 13. august - heriblandt både briter og afghanere.

I næste uge skal omkring 6000 briter og afghanere evakueres fra landet, skriver den britiske avis The Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Desuden forlænges fristen for, hvornår det sidste evakueringsfly skal gå i luften.

Man havde hidtil regnet med, at de britiske evakueringer kunne være i mål tirsdag.

Ifølge The Times forventer Storbritannien nu at være færdig med at evakuere på fredag eller lørdag.

/ritzau/