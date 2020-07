Storbritanniens våbensalg til Saudi Arabien har været standset siden juni sidste år efter en domsafgørelse.

Storbritannien genoptager våbensalg til Saudi-Arabien. Det melder den britiske regering tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Våbensalget blev juni sidste år standset, efter at en domstol i England konkluderede, at Storbritannien havde brudt loven ved at tillade at sælge våben til Saudi-Arabien.

Årsagen var, at våbnene kunne have været blevet brugt i krigen i Yemen.

Ifølge dommer Terence Etherton havde Storbritanniens regering ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til, at våbnene her kunne være blevet brugt af en saudiarabisk-ledet koalition i strid med menneskerettighederne.

Tirsdag har den britiske regering konkluderet, at Saudi-Arabien "har den rette hensigt og kapacitet til at overholde menneskerettighederne". Det siger Storbritanniens internationale handelsminister, Liz Truss, ifølge AFP.

Dermed indledes processen med at forny de eksportlicenser, der har været frosset inde siden juni 2019.

Saudi-Arabien var briternes største våbenkunde inden standsningen sidste år. Saudiaraberne havde det seneste årti stået for 43 procent af Storbritanniens globale våbensalg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Storbritannien solgte sidste år sjetteflest våben på verdensplan.

Kun USA, Rusland, Frankrig, Tyskland og Kina solgte flere. Det fremgik af en opgørelse fra det svenske fredsforskningsinstitut Sipri.

Titusinder af mennesker er blevet dræbt under krigen i Yemen. Den har ifølge FN forårsaget verdens værste humanitære krise.

Krigen anses i høj grad som en såkaldt stedfortræderkrig og en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem Saudi-Arabien og Iran.

Houthi-oprørere er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af den saudiarabisk-ledede koalition. Den koalition støttes blandt andet af USA.

