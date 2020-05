Storbritannien håber at kunne åbne restauranter og barer i juli

De 36.675 bekræftede coronadødsfald er "en voldsom påmindelse om ondskaben i coronavirusset", siger minister.

Storbritannien har i det seneste døgn registreret yderligere 282 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

Det meddeler transportminister Grant Shapps på en pressekonference lørdag.

Det er et fald i forhold til de 351 coronadødsfald, regeringen meldte om fredag. Dagen inden var det 338.

I alt har briterne nu officielt registreret 36.675 dødsfald blandt coronasmittede.

- Dette er ikke kun en liste med statistik, men en voldsom påmindelse om ondskaben i coronavirusset, siger ministeren ifølge tv-stationen BBC.

Eksperter mener, at det reelle dødstal kan være højere. Opgørelser tyder på, at et godt stykke over 40.000 mennesker kan være døde med coronasmitte.

Det tal fremkommer ved, at man også medregner mistænkte coronadødsfald, hvor den afdøde ikke er blevet testet for smitte.

Storbritannien, som er blevet Europas epicentrum for coronavirusset, er stadig i vid udstrækning lukket ned.

Shapps siger, at regeringen håber, at restauranter, barer og en række andre virksomheder kan åbne igen i juli, så folk kan nyde "en udendørs sommer i et sikkert og ansvarligt miljø", skriver BBC.

/ritzau/Reuters