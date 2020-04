Labour langer ud mod britisk regering for coronaindsats

Storbritannien har 761 nye coronadødsfald. Antal coronadødsfald i alt er formentlig højere end først antaget.

I det seneste døgn er 761 mennesker døde i Storbritannien, efter at de var bekræftet smittet med coronavirus. Det meddeler britiske sundhedsmyndigheder onsdag.

Det er et lille fald i forhold til de 778 dødsfald, der blev meldt om et døgn tidligere.

I alt er 12.868 mennesker med coronasmitte nu døde i Storbritannien, siden udbruddet begyndte.

Tallet omfatter kun mennesker, der er døde på et af Storbritanniens hospitaler.

Derfor er det reelle antal coronadødsfald formentlig langt større. Mange personer, der var smittet med coronavirus, er døde på plejehjem og andre steder.

Onsdag er der fornyet kritik af den britiske regering fra oppositionspartiet Labour, der mener, at det konservative regeringsparti har været alt for lang tid om at lukke skoler og indføre restriktioner, der skal bremse udbruddet af coronavirus.

Premierminister Boris Johnson tøvede i begyndelsen med at indføre de samme tiltag, som andre europæiske lande havde indført.

Han skiftede mening og lukkede landet ned, da fremskrivninger viste, at op mod en kvart million mennesker kunne dø i Storbritannien.

Regeringen besluttede at lukke landet ned 23. marts. Inden da havde den opfordret briterne til at skære ned på rejser og holde afstand til hinanden. Men på pubber og restauranter sad folk stadig tæt.

Det officielle dødstal fra Storbritannien er det femtehøjeste i verden. Kun USA, Italien, Spanien og Frankrig har flere coronarelaterede dødsfald.

Forskere har sagt, at de frygter, at Storbritannien kan blive det værst ramte land i Europa.

- Jeg er bekymret over, at det ser ud til, at vi kommer til at have en højere dødsrate end noget andet land i Europa. Der vil selvfølgelig være granskende spørgsmål om, hvorfor det er sket, siger Labours nye leder, Keir Starmer, til LBC Radio.

- Jeg mener, at regeringen handlede for langsomt, tilføjer han.

/ritzau/Reuters