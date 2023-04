Storbritannien har evakueret diplomater og familier fra Sudan

Britiske diplomater og deres familier er blevet evakueret fra konfliktramte Sudan.

Det meddeler Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, søndag på Twitter.

Sunak kalder evakueringsoperationen "kompleks og hurtig".

Hundredvis har mistet livet, og tusinder er blevet såret i den seneste uges kampe mellem Sudans hær og den paramilitære organisation RSF.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere vestlige lande har enten evakueret deres borgere eller i færd med at gøre det.

- Jeg hylder vores diplomaters engagement og modet hos vores militærpersonel, som gennemførte denne svære operation, siger Sunak på Twitter.

- Vi fortsætter ad en enhver mulig vej for at gøre en ende på blodsudgydelserne i Sudan og sikre de tilbageværende britiske borgere i landet.

Søndag udtaler Udenrigsministeriet, at Danmark arbejder med konkrete evakueringsmuligheder for at få danskere ud af det konfliktramte Sudan. Det skriver ministeriet i en mail til Ritzau.

Oplysninger deles løbende med personer på danskerlisten.

- Ministeriet fortsætter det tætte samarbejde med partnere om mulighederne for at bistå danskere med udrejse. Der arbejdes nu med konkrete evakueringsmuligheder, lyder det.

For danskere, der ikke har mulighed for eller måtte beslutte ikke at benytte sig af evakueringstilbud, er rådgivningen fortsat at blive indendørs, lyder det.

Lørdag oplyste Udenrigsministeriet, at der er omkring 30 personer på danskerlisten for Sudan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her lød det også, at Danmark ikke har en ambassade i Sudan og derfor har "begrænsede muligheder" for at hjælpe strandede danskere.

Natten til søndag evakuerede USA ambassadeansatte. Frankrig melder søndag, at franske diplomater er i færd med at blive evakueret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Konflikten bunder blandt andet i uenighed om, hvorvidt der skal indføres et civilt styre i det afrikanske land.

Sudans hær og RSF stod ellers bag et fælles militærkup i oktober 2021. Men forholdet mellem parterner har udviklet sig til en magtkamp.

Siden kuppet for halvandet år siden har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler.

I centrum står general Abdel Fattah al-Burhan, der leder hæren og er de facto-præsident, og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti, som leder RSF.

/ritzau/