Storbritannien har nået mål og tilbudt alle over 50 år vaccine

Storbritanniens milepæl er blevet nået, samme dag som en større genåbning i England har fundet sted.

Storbritannien har nået sit mål om, at alle personer over 50 år skal have tilbudt en coronavaccine inden 15 april.

Det meddeler premierminister Boris Johnson i en erklæring mandag aften.

- Vi har passeret en meget vigtig milepæl i vores vaccineudrulning ved at tilbyde stik til alle i de ni højeste risikogrupper, udtaler Johnson i erklæringen.

Sundheds- og socialarbejdere er blandt dem, der har fået tilbudt det første stik.

- Det betyder, at flere end 32 millioner mennesker har fået den dyrebare beskyttelse, som vacciner giver mod covid-19, siger Johnson videre.

Han tilføjer, at nu vil fokus være at levere anden dosis af vaccinen samt at tilbyde alle voksne det første stik inden august.

Der bor lidt flere end 66 millioner mennesker i Storbritannien, og omkring halvdelen af alle voksne er blevet tilbudt vaccinen.

Omkring 15 procent eller 883.000 personer har fået mindst ét stik af en coronavaccine.

Storbritanniens milepæl er blevet nået, samme dag som en større genåbning i England har fundet sted. Her har frisører, barer og restauranter igen fået lov at slå dørene op.

Selv om Storbritannien har nogle af de højeste smitte- og dødstal relateret til covid-19, er smitten og antallet af døde i øjeblikket faldende.

Således blev der mandag fundet 3568 nye smittede, mens flere end 50.000 briter dagligt blev testet positive i januar.

Siden pandemiens begyndelse har 4,3 millioner personer i Storbritannien fået konstateret coronavirus, mens 127.000 af dem har mistet livet.

