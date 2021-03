Storbritannien indsnævrer jagt på smittet til 379 hjem

Seks personer er bekræftet smittet med brasiliansk variant i Storbritannien. En af dem er uidentificeret.

De britiske myndigheder har indsnævret jagten på en coronasmittet person fra hele landet til 379 forskellige hjem i det østlige England.

Det siger Storbritanniens sundhedsminister, Matt Hancock, tirsdag.

Personen er særligt interessant, fordi det er én af i alt seks personer, der hidtil er blevet testet positive for en brasiliansk coronavariant. Det er den, der kendes som P1.

Personen gennemførte en hjemmetest. Men vedkommende udfyldte ikke sine personlige oplysninger. Derfor har myndighederne endnu ikke identificeret personen.

Forskere fra Storbritannien og Brasilien vurderer, at den brasilianske coronavariant P1 er mellem 1,4 og 2,2 gange så smitsom som det oprindelige coronavirus. Det skriver det britiske medie Sky News.

Der er samtidig frygt for, at vacciner ikke er lige så effektive mod varianten.

- Vi ved, at den her variant har skabt væsentlige udfordringer i Brasilien.

- Så vi gør alt for at stoppe spredningen af varianten i Storbritannien. Og vi gør alt for at analysere den og for at udvikle en opdateret vaccine, der virker på alle varianter, siger Matt Hancock i parlamentet ifølge Sky News.

De fem identificerede tilfælde af P1 i Storbritannien kan alle spores tilbage til rejser fra Brasilien til Storbritannien.

Ifølge den britiske sundhedsminister sker det kun i cirka 0,1 procent af tilfældene, at personlige oplysninger ikke udfyldes ved hjemmetest.

