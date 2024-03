Storbritannien kaster for første gang nødhjælp ned over Gaza

Storbritannien har mandag for første gang kastet mad ned til indbyggerne i Gaza, mens landets forsvarsminister, Grant Shapps, opfordrer Israel til at lade mere nødhjælp komme ind i det krigshærgede område.

Det britiske flyvevåben, Royal Air Force (RAF), har kastet mere end ti ton med vand, ris, madlavningsolie, konserves og modermælkserstatning ned med faldskærm i Gaza mandag.

Et fly fra Royal Air Force fløj fra Amman i Jordan for at kaste nødhjælpen ned langs Gazas nordlige kyststrækning som en del af en jordansk-ledet international nødhjælpsmission ifølge Storbritanniens forsvarsministerium.

- Storbritannien har allerede tredoblet vores nødhjælpsbudget til Gaza, men vi kan gå længere for at mindske den menneskelige lidelse, siger Grant Shapps.

- Dagens nedkastning er endnu en måde at levere humanitær støtte, og jeg takker det personale fra RAF, der var involveret i denne vigtige mission, såvel som vores jordanske partnere for deres lederskab.

Nødhjælpen blev leveret, samme dag som Storbritannien valgte at støtte en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der opfordrer til en omgående våbenhvile i Gaza.

/ritzau/dpa