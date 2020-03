Storbritannien lukker skoler på ubestemt tid efter kritik

Regeringen i Storbritannien har fået kritik for mangel på handling i kamp mod corona. Nu lukker skoler fredag.

Storbritannien lukker landets skoler på ubestemt tid. Lukningen gælder fra fredag.

Det siger premierminister Boris Johnson på et pressemøde onsdag aften ifølge Reuters.

Dermed følger Storbritannien efter en række europæiske lande, herunder Danmark, der ligeledes har valgt at lukke skolerne for at mindske spredningen af coronavirus.

Boris Johnson og hans konservative regering har fået kritik for ikke at gøre nok under coronakrisen. Ifølge Johnson har regeringens hidtidige tiltag dog allerede mindsket spredningen af virusset.

Men onsdag har den britiske regering altså alligevel fremlagt flere tiltag i kampen mod coronasmitten.

Skolerne i landet skal, selv om de lukker, fortsat tilbyde faciliteter for udsatte børn og børn af eksempelvis læger og politi.

I Storbritannien er i alt 104 personer døde som følge af coronavirus. Tidligere i denne uge opfordrede premierministeren befolkningen til at blive hjemme og undgå social kontakt.

Briterne har alligevel samlet sig på pubber og restauranter imod Johnsons anbefaling. Det er blandt andet set i hovedstaden, London.

Direkte adspurgt ved pressemødet afviser Boris Johnson ikke, at der kan blive taget yderligere tiltag for at mindske samlingen af mennesker i eksempelvis barer og offentlig transport.

- Vi har hele tiden sagt, at vi tager de rette skridt på de rette tidspunkter, siger Johnson.

/ritzau/Reuters