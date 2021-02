Storbritannien nærmer sig mål med stik til 15 millioner sårbare

Storbritannien har modsat mange andre europæiske lande undgået forsinkelser i landets vaccineleverancer.

Mere end 12 millioner i Storbritannien er nu blevet vaccineret mod coronavirus.

Det viser tal frigivet af regeringen søndag.

Dermed er regeringen yderst tæt på at nå sit mål om at give alle 15 millioner af landets mest sårbare borgere det første vaccinestik inden 15. februar - heriblandt ældre over 70 år, sundhedsarbejdere og folk med underliggende sygdomme.

Landets sundhedsmyndigheder har allerede varslet, at målet ser ud til at blive nået.

Planen er herefter, at alle i Storbritannien over 50 år skal have fået et vaccinestik inden maj.

Storbritannien har modsat mange andre europæiske lande i det store hele undgået forsinkelser i landets vaccineleverancer.

Det skyldes blandt andet, at den britiske regering var meget tidligt ude i forhold til både at købe og godkende vacciner fra flere medicinalselskaber.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har opfordret den britiske regering til at dele ud af landets overskydende doser, når alle sårbare er blevet vaccineret.

Hvis alle indkøbte vacciner bliver leveret til landet, har Storbritannien tre gange så mange vacciner, som der er brug for til at vaccinere befolkningen.

/ritzau/dpa