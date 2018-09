Brexit: Storbritannien og EU danser ude af takt

Det britiske afdansningsbal med resten af Europa er blevet en uskøn affære, hvor de hidtidige partnere end ikke er enige om melodien. Et halvt år før, at Brexit bliver en realitet, er der endnu ikke klarhed om vilkårene for briternes historiske udmeldelse af EU

Som det populært hedder, så skal der to til at danse tango. Men når det kommer til Brexit, handler det ikke kun om, hvem der skal føre – men i lige så høj grad om, hvem der er dansepartneren og ikke mindst, hvilken melodi der danses efter.

I sidste uge var den britiske premierminister, Theresa May, udsat for den helt store ydmygelse, da stats- og regeringscheferne af de resterende 27 EU-lande kategorisk afviste hendes Brexit-udspil – den såkaldte Chequers-aftale opkaldt efter premierministerens landsted Chequers.

I europæiske medier var der pinagtige krumme tæer over Theresa Mays forsøg på at tage teten, mens flere britiske medier efterfølgende fokuserede på, at hun stod fast, og at de øvrige EU-ledere behandlede hende dårligt på det uformelle topmøde i Salzburg.

Chequers-aftalen bliver til tider omtalt som et kompromis. Det er dog kun et kompromis, der blev besluttet internt i det dybt splittede britiske kabinet med de ledende konservative ministre. For udenrigsminister Boris Johnson og Brexit-minister David Davis gav teksten EU for meget indflydelse, og de sagde i sommer op i protest.

Men det er ikke et kompromis, som briterne har forhandlet på plads med de resterende EU-lande. Alligevel var det den aftale, som Theresa May i Salzburg insisterede på som udgangspunkt for de videre forhandlinger med EU.

Chequers-aftalen prøver at finde balancegangen, hvor briterne får fuld kontrol over landets egne forhold uden at være underlagt EU-reglerne, men samtidig får adgang til det indre marked uden formelt at være med – og uden at skulle deltage i arbejdskraftens frie bevægelighed, som ellers er en hjørnesten i det indre marked.

Det er Theresa Mays forsøg på en såkaldt blød Brexit. Men for de resterende EU-lande er det briternes forsøg på at behandle Brexit som et tag selv-bord, hvor de i al for høj grad vil udvælge deres egne godbidder uden at give meget igen. Det kommer ikke til at virke, understregede EU-præsident Donald Tusk ved topmødets afslutning. I en efterfølgende erklæring kaldte han det britiske standpunkt ”overraskende barskt og rent ud sagt kompromisløst”.

Vicedirektør Maria Demertzis fra tænketanken Bruegel i Bruxelles undrer sig også over Theresa Mays tilgang under EU-topmødet.

”Hvorfor valgte Theresa May at sætte hårdt mod hårdt så sent i forløbet. Det er det uforklarlige,” siger hun.