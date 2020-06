* Storbritannien forlod EU ved midnat mellem den 31. januar og den 1. februar i år.

* Brexitaftalen siger, at der frem til udgangen af 2020 er en overgangsperiode. I denne periode fortsætter Storbritannien med at følge EU's regler, herunder reglerne i det indre marked.

* Imens forhandler Storbritannien og EU om de aftaler, der skal gælde fra den 1. januar 2021, herunder en handelsaftale.

* Bliver de ikke enige, vil handel mellem de to parter blive styret i henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler. Det kan blive dyrt i told.

* I brexitaftalen hedder det, at der er mulighed for at forlænge overgangsordningen. Men forlængelsen skal aftales inden den 1. juli 2020.

* Tirsdag indledte embedsmænd fra de to parter en ny runde forhandlinger for at få løst uenighederne. Det foregår via en videoforbindelse på grund af coronaregler.

* Michel Barnier, EU's brexitforhandler, ventes fredag at holde pressekonference for at give en status.

Kilder: Reuters, AFP

/ritzau/