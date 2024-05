Storbritannien og Finland vil samarbejde mod trusler fra Rusland

Storbritannien og Finland vil mandag underskrive en aftale om et nyt partnerskab, som skal styrke båndene mellem de to lande og modvirke "truslen fra russisk aggression".

Sådan lyder det i en udtalelse fra det britiske udenrigsministerium.

De to lande vil med aftalen erklære Rusland som "den mest fremtrædende og direkte trussel mod europæisk fred og stabilitet," står der i udtalelsen.

Det er den britiske udenrigsminister, David Cameron, og den finske udenrigsminister, Elina Valotnen, der mandag skal underskrive aftalen i den engelske hovedstad London.

- Mens vi står sammen om at støtte Ukraine, herunder gennem at yde militær hjælp og træning, er vi tydelige omkring, at truslen om russisk aggression, der er kommet efter krigen startede, ikke vil blive tolereret, siger Cameron.

Samarbejdet skal blandt andet indebære, at de to lande arbejder sammen mod russisk misinformation og "ondsindede" cyberaktiviteter, lyder det.

- Dette strategiske partnerskab, som er bygget på vores fælles værdier, vil gøre, at Storbritannien og Finland intensiverer samarbejdet for at styrke europæisk sikkerhed og gribe nye muligheder inden for videnskab og teknologi til at styrke vores bånd, siger han.

De to lande vil også samarbejde om at støtte genopbygningen af Ukraine, skriver udenrigsministeriet, men der fremgår ikke yderligere detaljer om præcis hvordan.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022 er Finland, ligesom Sverige, blevet medlem af forsvarsalliancen Nato.

Finland har en lang grænsestrækning mod Rusland, hvilket gjorde det særligt presserende for landet at blive en del af Nato-alliancen. Finland har også lukket ned for en stor del af grænsen til Rusland.

Natos udvidelser mod øst har gentagne gange fået kritik fra Rusland.

