Storbritannien rapporterer knap 900 nye coronadødsfald

Lige knap 8000 mennesker har mistet livet som følge af coronavirus i Storbritannien. Cirka 244.000 er testet.

Det seneste døgn er antallet af døde coronasmittede i Storbritannien steget med 881.

Det meddeler det britiske sundhedsvæsen (NHS) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er i alt 7978 personer indtil videre døde, mens de var smittet med coronavirus. Tallene er opgjort frem til onsdag eftermiddag.

Onsdag lå tallet for det foregående døgn på 938 dødsfald.

Storbritannien har testet 243.421 personer for coronavirus. Af dem er 65.077 positive.

16.784 er blevet indlagt, mens 7978 altså har mistet livet.

Myndighedernes daglige pressemøde styres torsdag af udenrigsminister Dominic Raab, fordi den britiske premierminister, Boris Johnson, er indlagt med coronavirus.

Han er i bedring, lyder det, men er stadig indlagt på en intensivafdeling.

Johnson blev bekræftet smittet med coronavirus for to uger siden. Søndag aften blev han indlagt på hospitalet med høj feber og hoste, og mandag blev han overført til intensiv.

Men ifølge talsmænd reagerer han på behandlingen og er "ved godt mod".

Johnson har udpeget udenrigsminister Raab, som også er vicepremierminister, til at stå i spidsen for regeringen, hvis Johnson ikke selv kan varetage sit embede som nu.

Raab forventer, at premierministeren snart vil være tilbage på kontoret i Downing Street.

Han har dog ikke talt med Johnson endnu, siger Raab.

På pressemødet siger Dominic Raab, at det er for tidligt at sige, at nedlukningen af det britiske samfund virker, men eksperter vil mødes i næste uge for at evaluere effekterne.

Han siger samtidig, at Storbritannien endnu ikke har nået toppen af virusudbruddet, og at det derfor er for tidligt at lempe restriktionerne.

/ritzau/