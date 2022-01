Storbritannien sagsøger Facebook for 20 milliarder kroner

Ifølge et finanstilsyn har Facebook tjent milliarder på at afkræve brugere værdifulde data for at logge ind.

Facebook står endnu en gang over for et søgsmål i milliardklassen, og denne gang er det Storbritannien, som føler sig trådt over tæerne.

Det britiske finanstilsyn, FCA, sagsøger det sociale medie for 3,2 milliarder dollar. Det svarer til cirka 20,8 milliarder kroner.

Det oplyser FCA's seniorrådgiver Liza Lovdahl Gormsen.

Ifølge hende har Facebook tjent styrtende med penge på at behandle brugere uretfærdigt.

Det fremgår blandt andet af søgsmålet, at Facebook på uretfærdigvis har afkrævet brugere personlige data for at logge ind - personlige data, der er så værdifulde, at Facebook har tjent milliarder på dem.

- I de 17 år, der er gået, siden Facebook blev skabt, er det blevet det eneste sociale medie i Storbritannien, hvor man kan være sikker på, at venner og familie er til stede på samme sted, siger Liza Lovdahl Gormsen.

- Alligevel har Facebook en mørk side. Det misbruger sin markedsdominans til at underlægge de britiske brugere uretfærdige vilkår og får herved magt til at udnytte deres personlige data.

Søgsmålet er fremsat af FCA, men på vegne af 44 millioner brugere.

Det fremgår ikke, hvorvidt alle brugere er britiske, men ifølge statistikbureauet Statista er der cirka 48,5 millioner brugere i Storbritannien.

Søgsmålet kommer, bare få dage efter at Facebook ikke havde held med at afvise et søgsmål fremsat af det amerikanske finanstilsyn, FTC.

Søgsmålet fra USA går på, at Facebook udøver konkurrencestridig virksomhed.

Blandt andet opkøbet af to store sociale medier - beskedtjenesten WhatsApp og billeddelingstjenesten Instagram - er blevet brugt som eksempel på, hvordan Facebook vedligeholder sin dominans.

/ritzau/Reuters