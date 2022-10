Storbritannien skaber forsigtig ny start med EU-lande

En dybfryser har indimellem fremstået lun sammenlignet med forholdet mellem London og Bruxelles. Konflikter om brexit, fiskeri og Nordirlands-protokollen har ikke mindst under tidligere premierminister Boris Johnson forpestet forholdet mellem Storbritannien og EU.

Men på torsdagens møde i Det Europæiske Politiske Fællesskab fik Storbritanniens nye premierminister, Liz Truss, måske skabt et lille tøbrud.

I forbindelse med mødet for i alt 44 lande fik Truss blandt andet lejlighed til at møde Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

De to ledere aftalte ifølge en fælles pressemeddelelse at holde et topmøde i Frankrig i 2023. Samtidig vil Frankrig og Storbritannien ifølge meddelelsen arbejde for en “fornyet bilateralt dagsorden” om energi, migration og støtte til Ukraine.

I forbindelse med mødet med Macron, sagde Liz Truss ifølge Politico:

- Jeg arbejder meget, meget tæt sammen med præsident Macron og den franske regering.

Den nye britiske premierminister kaldte samtidig Macron for en "ven".

En ven har Liz Truss også i Hollands premierminister Mark Rutte. Både på vej ind og ud fra mødet på Prag Slot understregede Rutte, at Storbritannien har været helt afgørende for indsatsen i Ukraine.

Storbritannien har blandt andet stået for en stor del af træningen af ukrainske soldater og har sammen med USA været længere fremme end store EU-lande som Tyskland i forhold til at levere våben til Ukraine og koordinere sanktioner mod Rusland.

- Vi havde et fantastisk bilateralt møde, siger Mark Rutte om hans møde med Liz Truss torsdag.

- Jeg er meget imponeret over den nye britiske premierminister. Vi talte om at arbejde sammen som nordatlantiske lande om energi. Og også om at styrke forbindelserne med Tyskland, Belgien og Frankrig, siger Rutte.

Han diskuterede også migration med Liz Truss. Det var Storbritanniens store ønske til mødet i Prag, fordi mange migranter fortsat søger over den engelske kanal, selv om de ikke har ret til asyl hverken i de EU-lande, de kommer fra, eller i Storbritannien.

- Vi skal se på den strøm af mennesker, der ikke har krav på asyl, og hvordan vi kan arbejde sammen for at løse det, siger Mark Rutte.

Han afviser dog Storbritanniens løsning med at sende afviste asylansøgere til Rwanda. En idé som også S-regeringen har arbejdet for i dansk kontekst.

Måske mest opløftende ser Mark Rutte tegn på en opblødning i forhold til det bitre opgør om Nordirlands-protokollen.

- Jeg må sige, at jeg er meget glad for de signaler, der kommer ud af Bruxelles og London, siger Mark Rutte.

Han understreger dermed, at det er et spørgsmål mellem den britiske regering og EU-Kommissionen.

- I en så alvorlig situation med høje energipriser og Ruslands horrible aggression i Ukraine, så skal vi ikke slås med hinanden om dette emne.

- Jeg oplever, at begge parter ønsker at få det til at lykkes, siger Rutte.

På torsdagens møde blev det desuden besluttet at fortsætte møderne for de 27 EU-lande og indtil videre 17 andre lande.

Det næste møde vil blive holdt i Moldova og derefter Spanien og så i Storbritannien.

/ritzau/