Storbritannien: Stadig ikke endegyldigt bevis på Prigozjins død

Der er stadig ingen endegyldige beviser på, at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin onsdag døde i et flystyrt.

Sådan lyder det fredag morgen fra det britiske forsvarsministerium, der dagligt beretter om seneste nyt fra krigen i Ukraine.

- Russiske myndigheder hævder, at ti personer om bord (på det styrtede fly, red.) døde - herunder Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin.

- Der er stadig ikke noget endegyldigt bevis på, at Prigozjin var om bord, og han er kendt for at tage skrappe sikkerhedsforanstaltninger, skriver det britiske ministerium på X, der tidligere hed Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministeriet understreger dog samtidig, at det er "yderst sandsynligt" at den 62-årige Wagner-leder rent faktisk er død.

Russiske luftfartsmyndigheder har bekræftet, at Prigozjin var om bord på et privatfly, der onsdag styrtede ned mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Ifølge myndighederne blev alle ti personer om bord på flyet dræbt.

Blandt passagererne var også Dmitrij Utkin, der ofte er blevet omtalt som Wagner-gruppens grundlægger. Hans reelle rolle var dog omstridt.

Prigozjin og Wagner-gruppen gjorde i juni oprør mod Ruslands militære ledelse for deres måde at føre krig på i Ukraine.

De truede med at marchere mod Moskva for at få deres krav opfyldt. Men Prigozjin afbrød sit forehavende og indgik en aftale, der betød, at han skulle slå sig ned i Belarus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lokale indbyggere ved det sted, hvor flyet onsdag styrtede ned, siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at de hørte brag og så flyet ryge mod jorden.

- Det lyste pludselig op og begyndte at brænde, siger en ældre kvinde, som ønsker at være anonym.

En lokal videooptagelse, som AFP har verificeret, viser øjensynligt, at flyet var i brand, da det styrtede ned.

En lokal kvinde bliver hørt sige, at der lød to brag fra flyet, før det eksploderede og styrtede ned.

/ritzau/